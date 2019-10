Meilleur buteur de la premier League anglaise avec Sadio Mané et Mohamed Salah (22 réalisations), le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre Emerick Aubameyang, a été nominé dans la liste des 30 joueurs en concurrence pour le Ballon d’Or européen 2019.

Le fils de l’ ancien international gabonais Pierre Aubame Yaya, devient ainsi le premier joueur gabonais à figurer sur la liste des prétendants au prestigieux Graal footballistique ; à savoir le Ballon d’Or européen .Ce qui ne surprend personne d’autant plus qu’il est depuis 2012, le joueur gabonais le plus prolifique et le plus côté en valeur et en talent.