Baccalauréat 2018 : Une réussite discutable !

Après des résultats du baccalauréat décevants au premier tour, avec à peine 3943 admis sur plus 22 000 candidats en lice cette année, le second tour dont la proclamation a eu lieu samedi dernier, indique un niveau global de réussite mitigé.

Après une semaine d’oraux, les tendances générales à la proclamation des résultats du second tour du baccalauréat, samedi dernier, conforte plus ou moins la tendance des premiers résultats. Sur les plus de 22 000 candidats ayant composés, seulement 10 254 candidats ont été déclarés admissibles, soit 44,75% des effectifs de départ. Un pourcentage de réussite provisoire car rendu public par le Ministère de l’éducation nationale la semaine écoulée, avant la tenue du deuxième tour.

Sans avancer des chiffres, il ressort qu’une grande partie d’admissibles ont pu décrocher leur précieux sésame. A ce propos, samedi dernier, bon nombre de candidats reçus ont exprimé leur joie. Ces résultats ne contrastent pas du tout avec la sérénité de l’année scolaire qui vient de s’achever. Bien au contraire, ils reflètent un problème majeur, celui de la chute drastique du niveau général au Gabon. Nous y reviendrons…