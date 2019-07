Bac 2019 : Tendance à la hausse au Premier tour

Les résultats du baccalauréat, l’examen tant prisé par de nombreux élèves de terminal à travers le monde sont tombés samedi 6 juillet au Gabon. Sur les 22878 candidats répertoriés dans l’ensemble du territoire, 5697 ont été déclarés admis d’office soit 25% contre, 10873 déclarés admissibles soit 48%. De manière générale, ces résultats affichent une nette progression de 8% contrairement à la session 2018 où, les résultats officiels du premier tour affichaient des statistiques nationales de l’ordre de 17%. « C’est une première dans la mesure où, même lorsqu’il y a progression ce n’est jamais au-delà de 2%. Là, nous avons lorsqu’on regarde bien, près de 8% de progression en deux sessions différentes », a déclaré le directeur général des examens et concours, Marck Kaba.

La constance des cours, un élément explicatif

C’est l’un des traits explicatif de cette tendance à la hausse. Contrairement aux années antérieures le plus souvent marquées par des grèves à répétition de la part des enseignants, l’année scolaire qui s’achève normalement dans quelques jours avec la fin des examens de fin d’années est une première au Gabon après plusieurs années de tourbillon social entre les syndicats du secteur de l’éducation et le gouvernement. Cette année, mise à part le soulèvement des élèves de l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire du Gabon entre les mois de mai et avril, en raison notamment de la volonté du gouvernement de réviser de manière unilatérale, les critères d’attributions de la bourse d’étude, l’année qui s’achève a été tout sauf perturbée par une quelconque grève.