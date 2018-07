Bac 2018 : Les premiers résultats sont tombés samedi !

Ni effervescence, ni engouement autour de l’examen tant prisé par les élèves de Terminale. C’est le constat qui ressort après le tour effectué par nos reporters dans quelques centres d’examens de Libreville, pendant et peu après la proclamation des résultats du baccalauréat session juillet 2018. Le nombre d’admis moins conséquent que les sessions antérieures malgré une année relativement épargnée par des grèves contraste un peu avec une année scolaire sans troubles majeurs. « J’ai eu mon bac certes, mais beaucoup de mes condisciples l’ont raté et cela me désole ! », constate un élève de l’établissement d’enseignement secondaire EPI.

Selon un enseignant approché, l’examen est marqué par une abondance de candidats admissibles. Ce qui peut expliquer, toujours selon ce dernier, le manque d’effervescence autour de l’examen après les premiers résultats. Des résultats qui reflètent après tout un recul du niveau de l’enseignement au Gabon dont la responsabilité incombe à la fois aux parents, enseignants ainsi qu’à l’Etat.