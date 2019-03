La dégradation de l’axe PK12-PK105 sur la nationale 1 pose depuis quelques années, un véritable problème aux routiers qui doivent quotidiennement affronter ce tronçon de tous les risques. Longtemps interpellé par la presse locale sur l’état de dégradation avancée de cet axe, le gouvernement vient de se décider à réhabiliter ce tronçon. A la Primature, hier jeudi 14 mars, au cours d’une séance de travail, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale a sommé l’entreprise China state construction & Engeneering (CSCEC), signataire du contrat de réhabilitation de reprendre les travaux dans l’immédiat. Pour permettre à l’entreprise de répondre à ses engagements, le gouvernement s’est prononcé au cours de la rencontre sur un décaissement de l’ordre de 10 milliards de francs CFA à titre d’avance.

Grâce à ce nouvel accord, l’entreprise va reprendre immédiatement les travaux, les intensifier et les poursuivre sans discontinuité, et ce, jusqu’à terme. Le gouvernement mettra en place un comité de financement pour mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. Le montant total nécessaire à la conduite des travaux et la durée du projet n’ont pas été indiqués par les parties prenantes. Tout compte fait, une fois arrivée à terme, la réhabilitation de ce tronçon routier véritable casse-tête pour les usagers de la nationale 1 devrait soulager les habitués de la route qui depuis quelques années se plaignent de la dégradation de cette voie pourtant stratégique pour le pays.