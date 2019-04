Situé au Haut de Gué-gué derrière la mairie du 1er arrondissement de Libreville, Le centre d’Action Loisir et Rééducation (ALR) de l’Association « Cœur adapté », a reçu mardi 2 avril dernier, la visite d’Even’s consulting et de ses partenaires œuvrant dans des actions humanitaires et caritatives, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Autisme.

Les membres des Brasseries du Gabon (SOBRAGA), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et Canal plus Gabon, tous partenaires d’Events Consulting dans le cadre du Tournoi de football dénommé « Trophée des Entreprises » prévu du 18 mai au 8 juin prochain à Libreville, ont effectué une visite guidée au centre d’Action Loisir et de Rééducation des enfants autistes et trisomiques pour toucher du doigt les difficultés rencontrées par cet établissement dans son fonctionnement au quotidien. Objectif : mieux évaluer ses besoins. « Recevoir des visiteurs est déjà un brin espoir nous gardons espoir. Les entreprises sont venues toucher du doigt pour voir clair. Nous ne voulons plus des entreprises qui viennent juste avec des dons qui ne s’adaptent pas aux besoins vitaux éducatifs et ludiques des enfants », a déclaré le principal responsable de l’ALR, Ulrich Orphée Koumba, par ailleurs fondateur de l’Association « Cœur adapté ».

Pour Events Consulting, représenté par son manager général Estevil Bouya, cette visite permet aux partenaires du tournoi caritatif de mieux cerner les problèmes vécus par les enfants au quotidien. « Dans tous les évènements que nous organisons nous encourageons les entreprises à reverser quelque chose dans une œuvre caritative. Dans cette édition du trophée du tournoi des entreprises, parrainé par le footballeur international Duval Nzembi, nous soutenons les enfants autistes souffrant d’un handicap parce qu’ils n’ont pas demandé de naitre comme cela », a-t-il fait savoir

C’est quoi l’ALR ?

L’ALR accueille des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle peu importe le degré. Le centre dispense une éducation et un enseignement spécialisés en prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et en recourant à des techniques de rééducation. Selon le niveau du handicap, le centre s’occupe de la prise en charge de pathologies plus lourdes telles que les troubles de la personnalité, les troubles moteurs et sensoriels, ainsi que les troubles graves de la communication. Le tournoi ‘‘ Trophée d’Entreprises ’’ ambitionne de collecter des fonds pour soutenir les enfants souffrant d’un handicap, comme l’autisme particulièrement.