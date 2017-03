Aubameyang vise la Coupe d’Allemagne cette saison avec Dortmund

A en croire les propos de l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang, le titre de champion d’Allemagne avec Dortmund semble perdu d’avance. Cependant pour Aubameyang, la Coupe d’Allemagne est encore à la portée de son club toujours dans la course pour le titre cette saison.

Distancé de 13 points par le Bayern (1er au classement) et de 8 points par Leipzig 2e, Aubameyang et Dortmund semblent avoir revu à la baisse leurs ambitions en championnat et opteraient désormais pour le titre de vainqueur de la Coupe d’Allemagne.

Interrogé sur les ambitions du moment de Dortmund 3e au classement de la Bundesliga, le capitaine des Panthères du Gabon a confié que son club lorgnait plus sur la Coupe d’Allemagne. « On peut atteindre certains de nos objectifs cette année. La Coupe d’Allemagne est importante pour nous. Le Championnat aussi mais on sait que la Bundesliga sera difficile pour nous. La Coupe est une opportunité », a-t-il précisé.

« Pour la Ligue des champions, on verra. Il faudra se battre contre Benfica, lors du match retour, pour avancer au tour suivant (défaite 1-0 à l’aller). Mais oui, on peut faire quelque chose de bien cette saison » a t-il ajouté.