Aubameyang, joueur le plus prolifique de la Premier League depuis 2018 !

L’attaquant gabonais Pierre Emerick Aubameyang qui a inscrit son deuxième but en deux matchs depuis l’arrivée du nouveau manager d’Arsenal Mikel Arteta est rentré un peu plus dans l’histoire du football en Angleterre. Le fils d’Aubame Yaya, ancien international gabonais, a porté son compteur à 45 buts en Premier League depuis son arrivée en février 2018 de Dortmund, ce contre Chelsea dans le cadre de la 20e journée de la saison 2019-2020.

Grâce à ce but de la tête face à Chelsea, l’ancien sociétaire de Saint-Etienne en Ligue 1 française devient ainsi le joueur qui a marqué le plus de buts dans la compétition (45), devant Jamie Vardy et Mohamed Salah (44).

Capitaine d’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang compte en 20 matchs cette saison 13 réalisations en Premier League. Un réalisme face au but qui met tout le monde d’accord.