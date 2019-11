Aubameyang bientôt au FC Barcelone ?

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo révèle que Pierre-Emerick Aubameyang est une option sérieuse envisagée par le FC Barcelone alors qu’il a toujours rêvé de jouer pour le club rival du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, la Panthères souhaite disputer la Ligue des Champions et ne prolongera pas son bail avec le club londonien sans qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européenne. L’été prochain, il ne lui restera donc qu’un an de contrat. Une occasion en or pour les Barcelonais qui souhaitent renforcer leur secteur offensif.