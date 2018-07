Après la course du 10 km de Port-Gentil qui a connu un franc succès dernièrement, le tour revient à la capitale du Haut-Ogooué, d’accueillir le 10 km de Franceville baptisé ’’Run in Masuku’’ le 29 septembre prochain. Interviewé par la rédaction de Gaboneco, Waris Fatombi Moulenda, chargé de la communication, explique le concept du 10 km de Franceville qu’il présente comme la course la plus difficile d’Afrique.

Gaboneco (Ge ) : Quel est le but de l’organisation d’un 10 km à Franceville ?

Waris Fatombi Moulenda (WFM ) : Après le succès du Marathon du Gabon et des 10 km de Port-Gentil, c’est au tour de Franceville , la 3e ville du pays à accueillir sur ses terres les passionnés de la course à pieds. Le 10 km est une course très accessible qui permet au plus grand nombre de prendre du plaisir à pratiquer la course à pieds. Ce format est aussi idéal pour se préparer à des compétitions plus difficiles telles qu’un semi-marathon ou l’épreuve reine, le Marathon.

Le but également de sensibiliser la population sur les bienfaits de la pratique d’une activité sportive accessible à tous. Mais également de préparer les futurs participants aux prochaines éditions du Marathon du Gabon et du 10 km de Port-Gentil afin de rivaliser s’ils le souhaitent avec les plus grands champions . Des séances d’entrainements seront organisées gratuitement tous les dimanches sous la supervision de coachs professionnels.

Mais avec son parcours élevé ,le 10 km de Franceville-Run In Masuku , s’annonce comme le 10 km le plus difficile d’Afrique et donnera très certainement du fil à retordre aux participants .

(Ge) : Que peut-on retenir du plateau élite du 10 km de Franceville ?

(WFM) : Les élites de la course à pied seront au rendez vous. Run in Masuku bénéficiera d’un plateau élite de qualité internationale dont la composition sera confiée à René Auguin, l’agent le plus influent de l’athlétisme français. C’est lui qui veille aujourd’hui au succès des plus gros meetings français et marathons du monde entier.

(Ge) : Combien de coureurs sont attendus du côté de Franceville en septembre ?

(WFM ) : Cette première édition du 10 km de Franceville verra 5000 coureurs prendre le départ le samedi 29 septembre 2018 . Les inscriptions sont lancées. Le retrait des dossards se fera à la tribune officielle de Franceville le jeudi 27 et le vendredi 28 septembre de 9h à 18h. Le rendez vous est donné.