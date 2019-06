Un stage en athlétisme qui aura lieu dans la ville de Leipzig en Allemagne du 2 mars au 31 juillet 2020 est proposé aux entraineurs, athlètes et enseignants d’éducation physique et sportive gabonais, par le Ministère Fédéral des Affaires étrangères allemand et la faculté de la Science du Sport de l’université de Leipzig.

Les intéressés doivent déposer leurs candidatures au plus tard le 5 août 2019 à 12h. Passé ce délai, l’opportunité ne sera plus possible. Les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans, avoir une bonne aptitude physique et psychique, être en possession de diplômes (BAC etc...), de certificats et autres justificatifs témoignant d’une formation comme athlète/ entraineur, moniteur /maître, enseignant d’éducation physique et sportive. Par ailleurs, les candidats sont invités à retirer et déposer à l’ambassade d’Allemagne, leur dossiers de candidature (ou le demander en inbox sur watsapp ou la page du Comité National Olympique du Gabon).

La demande de visa devra être déposée à l’ambassade d’Allemagne de Yaoundé au Cameroun, les frais de visa, le billet aller et retour sont à la charge du candidat ou d’une autorité compétente qui accepte de le sponsoriser (Ministère des Sports, fédération, club etc.). Tout candidat retenu bénéficiera d’une bourse mensuelle pour subvenir à ses besoins quotidiens et son logement sera pris en charge.