Athlétisme/Marathon du Gabon : Peter Kuirui jure de remporter la course !

A l’occasion de la conférence de presse organisée hier vendredi 1er décembre courant, au Radisson Blue, en prélude à la première journée du Marathon du Gabon, Peter Kuirui a annoncé qu’il est venu à Libreville pour remporter la 5e édition de cette compétition. Laquelle édition promet d’être riche en couleurs et émotions, avec un plateau élite homme et dame très relevé. Ayant enregistrée 16 000 participants, alors que l’objectif fixé était de 15000, la 5e édition du Marathon du Gabon démarre aujourd’hui, samedi 2 décembre courant par la course des juniors (5ans à 12 ans), suivie de la gabonaise à partir de 8heure.

Malgré la présence des athlètes de renom comme son compatriote Chirchir Jafred, (Ndlr : 3e au Marathon de Barcelone en 2016), Peter Kuirui qui n’a plus gagné au Gabon après son titre record en 2013 (2h14’42) est décidé à damer le pion à ses adversaires. « Je me sens comme chez moi à Libreville, je sais que ce ne serait pas facile. En 2015 et 2016 j’ai terminé 2e. Cette année mon objectif est de gagner la 5e édition du Marathon du Gabon et battre pourquoi pas mon chrono de 2013 », a déclaré Peter Kuirui.

Chez les dames la course s’annonce aussi serrée que chez les hommes. La championne en titre du Marathon du Gabon 2016, Emily Chepkemoi compte conserver son titre. Elle devrait cependant se méfier de sa compatriote kenyane, Alice Timbilili qui vient courir pour la première fois en Afrique Centrale et qui compte faire bonne figure. « C’est la première fois que je vais courir en Afrique centrale certes, mais je donnerais le meilleur de moi dans cette course », a-t-elle déclaré.

Représentés par Serge Ikapi, les coureurs gabonais vont avec l’objectif premier d’améliorer leur chrono personnel. Toute chose qui pourrait être motivé par les récompenses dont le billet d’avion Libreville-Paris-Libreville, avec en prime une participation au prochain Marathon du France, offert par la compagnie aérienne Air France, nouveau partenaire du Marathon du Gabon.