Athlétisme/Marathon du Gabon : Peter Kuirui gagne son pari !

Après deux ans de disette, le Kenya Peter Kuirui, détenteur du record de la compétition avec un chrono de (2h14’42), a remporté hier dimanche 3 décembre courant la course du 42 km de la 5e édition du Marathon du Gabon devant ses deux compatriotes Dominic Kangor et Paul Maina, et ce, comme il l’a promis en début de week-end lors de sa conférence de presse.