Athlétisme/Marathon du Gabon : Audrey Nynze remporte la Gabonaise

Grande habituée de cette compétition, Audrey Nynze d’Olam Gabon a remporté, hier samedi 2 décembre courant, la course dénommée la Gabonaise, dédiée aux femmes pour la lutte contre le Cancer du Sein, soutenue par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. En récompense, elle obtient, entre autre, un billet d’avion Libreville-Paris-Libreville et la participation au prochain Marathon de Paris, tous frais payés.

La première journée du Marathon du Gabon édition 2017 s’est soldée samedi 2 décembre 2017 par le sacre d’Audrey Nynze, employé à Olam Gabon dans la course la Gabonaise, longue de 5KM. Chez les hommes et les juniors, c’est Brayane Mougamba Mougamba et Job Mboudianza qui ont pris le dessus sur leurs adversaires dans le 3KM et le 1,5 km.

Audrey Nynze qui avait déjà remporté cette course trois fois successives (Ndlr : 2013, 2014 et 2015) rebelote une quatrième fois. Avec un chrono de 18mn40s, cette dernière a pris le dessus sur Dressilia Andresse Ongouta Niafouya (19mn32s) et Bekale Princeska (20mn32) qui ont composé le podium.

Brayane Mougamba Mougamba remporté le 3KM avec un chrono de 10 mn15, juste devant kevin Mbela (10mn52) et Georges Neville Magnonga (10mn57). Chez les plus petits, Job Mboudianza est arrivé en tête de la course avec un temps de 4mn49s).Devançant ainsi Sani Mohamed (4mn50s) et Moyi Ekia Asthev (4mn55 s) .