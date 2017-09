Le coup d’envoi des inscriptions pour participer à la 5e édition du Marathon du Gabon qui aura lieu du 25 au 26 novembre prochain à Libreville a été donné vendredi 8 septembre 2017 par le comité d’organisation de cette compétition labélisée IAF.

« On a commencé aujourd’hui avec les opérations de mobilisation et d’information liées à l’organisation de la 5e édition du Marathon qui aura lieu le dernier weekend du mois de novembre, du 25 au 26 novembre 2017. L’objectif de cette édition c’est d’atteindre 15 000 participants suite à l’engouement constaté lors des précédentes éditions » a déclaré Waris Moulenda Fatoumbi, responsable de la communication du Marathon du Gabon.

« C’est la dernière année que le tracé du Marathon sera retenu car nous comptons le changer pour la 6e édition » a-t-il ajouté avant d’inviter tout le monde à s’inscrire au magasin City Sport Mbolo de Libreville.

Pour éviter les quelques bousculades enregistrées l’année dernière, le comité d’organisation a fait savoir que la journée du samedi débutera avec les courses junior pour mieux canaliser les plus petits et faire en sorte qu’ils courent sous une température assez agréable.

Le plateau élite sera une fois de plus rehaussé par la présence des athlètes internationaux qui devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour battre le record personnel datant de la première édition remportée par le Kenyan Peter Kuri (2h14’42’’).

« J’ai appris que le Marathon du Gabon aura lieu du 25 au 26 novembre. J’ai donc décidé de m’inscrire pour prendre part à la course du 10 km. À partir d’aujourd’hui je vais me préparer au quotidien pour pouvoir remporter cette course » a indiqué un futur participant.

Pour la préparation des athlètes locaux inscrits sur les listes, des entrainements sont prévus tous les dimanches en face du lycée national Léon Mba de Libreville. Le Marathon du Gabon c’est 5 courses : le 42,195 km, le semi-marathon de 21, O97 km, le 10 km, la Gabonaise dédiée aux femmes sous le sceau de la lutte contre le cancer et la course junior (1,5 et 3 km).