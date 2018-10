Athlétisme : Les 10 km de Port-Gentil décroche le bronze IAAF !

Grâce au nouveau label, Bronze IAAF, qui vient de lui être attribué par la Fédération Internationale d’Athlétisme, le circuit des 10 km de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, grossit la liste des 10 km les plus prestigieux au monde. Selon les organisateurs, ce label IAAF va ouvrir des nouvelles perspectives et permettre de trouver une place de choix dans la hiérarchie du calendrier international.

En effet après seulement deux éditions, la compétition s’est distinguée, entre autre, grâce à sa bonne organisation à mettre à l’actif du partenariat public-privé. D’où l’implication des sponsors, partenaires et autorités locales, au grand bonheur des coureurs. En attendant la 3e édition en 2019, rappelons que l’épreuve des 10 km de Port-Gentil a enregistré, en 2017, la deuxième performance mondiale de l’année et la première en Afrique (Ndlr : 27 minutes et 48 secondes). Conséquence : la compétition est devenue la plus rapide d’Afrique.