Remportée l’année dernière par le Kenyan Alex Korio, la course, dénommée le 10 km de Port-Gentil, sera organisée dans sa 2e édition samedi 23 juin 2018 dans la capitale économique du Gabon. Selon le comité d’organisation, l’édition de cette année s’annonce très serrée, au regard de la qualité et des différents palmarès des athlètes qui composent le plateau élite.

La 2e édition du 10 km de Port-Gentil, le plus rapide d’Afrique prévu le 23 juin prochain enregistrera la participation de près de 7.000 athlètes. Les organisateurs ont rendu public le plateau des coureurs élites professionnels qui animeront cette course. Déjà vainqueur de la première édition du 10 km en 27’48 et celui de Bangalore en 28’12, Alex Korio aura du répondant en face de lui. Il devra redoubler d’effort pour tenter de confirmer son titre devant son compatriote recordman du monde de l’épreuve (26’44) Leonard Komon qui avait fini la course l’année dernière en 29’07, occupant ainsi la 7ème place du classement final.

Le plateau élite enregistre aussi la présence non négligeable de l’Ethiopien Andamlak Belihu, vice-champion d’Ethiopie du 10 000 m en 2018 avec un temps de 28’29’70 et 2e au semi-marathon de New Delhi 2017 en 59’51. Le Français Bouabdellah Tahri sera certainement l’une des autres belles têtes d’affiche à se présenter sur la ligne de départ le 23 juin, avec son titre de vice-champion d’Europe 3 000 m steeple en 2010 et sa 3 ème place dans la même discipline au championnat du Monde 2009.

Chez les femmes, il y aura la tenante du titre de l’épreuve avec un temps de 31’36, la Kenyane Ruth Chepngetich qui a débuté une belle saison 2018 avec son titre de vice-championne du Marathon Schneider Electric Paris en 2h22’59. Elle aura face à elle trois concurrentes déjà lauréates du 10km dans leur carrière, comme sa compatriote et principale concurrente Sandra Tuei Chebet vainqueur du 10km de Valence 2018 en 30’57. Côté gabonais Titus Nzoghe arrivé l’année dernière en huitième position avec un temps de 32 ’38 est très attendu dans cette course.