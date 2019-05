Prévu pour le 30 juin prochain, le 10 km de Port-Gentil, une course labélisée IAAF Bronze, enregistrera la présence de 8500 participants dont celle de l’Ougandais Kortek Maxwell et du Kenyan Korio Alex, respectivement champion en titre et détenteur du record de la compétition.

Le comité d’organisation du 10 km de Port-Gentil édition 2019 a dévoilé le plateau élite de la course qui aura lieu le 30 juin prochain dans la capitale économique. Chez les dames 7 des 8 invitées sont labélisées IAAF Gold. Tandis que chez les messieurs trois médaillés d’or un bronze et trois argents seront de la partie. L’Ougandais Kortek Maxwell qui s’est imposé l’an passé à Port-Gentil en 28’03 et qui a par ailleurs remporté cette même année le 10km de Santos au Brésil en 27’22 a confirmé sa présence pour cette nouvelle édition.

Il devra affronter à nouveau le détenteur du record du 10km de Port-Gentil depuis la 1ère édition (en 27’48) et 3ème du podium de l’édition 2018 en 28’21, le Kenyan Alex Korio, toujours ravi de fouler le sol gabonais. D’autres grands nom de cette épreuve sportive sont annoncés du côté de Port-Gentil notamment celui du kenyan Kipkoech védique, 3ème du fr de Valence (ESP) de 10km de 27’25 ; 3ème du fr de Laredo (Etats-Unis) de 10km de 27’37, son compatriote Ngeno Benard, élément moteur du 10km Mobile FR 2018 , le Semi marathon de Zallaq (BRN) 2019 etc. L’Ougandais Bushendich Mande, qui avait terminé 4e au 10 km de Port-Gentil en 2018 est aussi un sérieux prétendant au titre.

Chez les femmes, il y’a des grandes figures comme celle de la Kenyane Chepngetich Ruth qui avait remporté la 1ère édition du 10km de POG et le dernier Marathon de Dubaï (Émirats arabes Unis) en 2h 17’08. Elle aura forte à faire avec ses compatriotes Chirchir Evaline, 3ème au 10km de Valence (ESP) 2019 en 30’43 ; Peres Jepchirchir championne du monde du Semi marathon en 2016 et Vainqueur du 10 km de Prague (CZE) 2015 en 30’55 ; et Tuei Sandra 2ème au dernier 10km de POG en 31’46 et Vainqueur du 10km de Valence (ESP) 2018 en 30’57.