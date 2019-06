Selon les deux parties, le renforcement du partenariat entre la Fondation Sylvia BONGO ONDIMBA, du nom de la Première Dame du Gabon et EVEREST MEDIA permettra d’accentuer l’engagement dans la lutte contre les cancers féminins et développer encore plus l’élan de solidarité national initié par ladite fondation.

En plus de la course dénommée la Gabonaise lancée depuis 2013 à Libreville la veille du Marathon du Gabon et dont l’ensemble des frais d’inscription sont renversés à la fondation, ceux des deux autres épreuves organisées par EVEREST MEDIA, les 10 km de Franceville et de Port-Gentil Perenco prévu pour le 30 juin courant, qui rassemblent plus de 15.000 coureurs, seront également reversés intégralement à la Fondation Sylvia BONGO ONDIMBA en vue de la lutte contre les Cancers féminins.

Un accord qui permettra à chaque entité signataire du partenariat de partager ce rôle majeur dans la lutte contre les Cancers féminins et renforcera ainsi les actions menées par la Première dame du GABON et son organisation.