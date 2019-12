Athlétisme/ Marathon du Gabon 2019 : Alex Bartilol au pinacle !

Détenu par le Kenyan Peter Kurui depuis 201 3 , le record du Marathon du Gabon (2h13mn 42 s) n’a pas été battu hier à Libreville par son compatriote Alex Bartilol vainqueur de l’ édition 2019 avec un chrono de 2h19mn 50 s juste devant Too Silas (2h19mn56 s) et Bernard Chepkowny (2h22mn09 s) en catégorie seniors Homme.

C’est dans un climat favorable à une belle course que les coureurs élites de la 7e édition se sont affrontés dans les rues de Libreville sur une distance de 42 km partant de la place des fêtes au stade de l’Amitié d’Angondjé. L’hégémonie kenyane a une fois de plus été respectée avec un quatuor kenyan en tête d’affiche chez les hommes comme chez les dames.

Chez les dames, c’est Jerotich Leah du Kenya qui a occupé la plus haute marche du podium avec un temps 2h43mn 14s juste devant ses compatriotes Cynthia Kosgei (2h46mn 08 s), Betty Chepkwony (2h46mn 36 s) et Emily Ngetich (2h56mn 30 s).

Côté gabonais c’est Délicat Gaétan qui a franchi le premier la ligne d’arrivée du 42km en 3h11 mn 34 s qui occupe ainsi la 17e place devant son compatriote Lendoye Orye Juff Sylva (3h11mn45 s).

Le 22 km 100 (Semi-marathon) a lui été remporté par Yves Koumba Koumba en 1h22mn 19 s devant Daniel Oboungui 1h22mn 48 s et Christian Gninga de la CNSS (1h25mn31 s.

La course le 10km a été remportée par Djessy Mouelé Kodo (33 mn 1 s) de l’écurie de la CNSS. Devançant ainsi son coéquipier Marius Opana Lendengué (34 mn et 17 s) 2e juste devant Jordy Mayombo Mayombo (36 mn et 11 s).

Alex Bartilol a été 2e au Marathon de Copenhague 2017 en 2h12’37,4e au Marathon d’Athènes 2018 en 2h15’14.