La 3e édition du 10 km de Port-Gentil a fait les affaires de l’Ougandais Mande Abdallah chez les hommes et de Chelangat Sheila du Kenya chez les dames. Tous deux ont remporté la course avec respectivement des temps records de 27 minutes 35 secondes et 30 minutes 55 secondes. Côté gabonais, c’est Jessi Kodo Mouélé qui s’est imposé chez les hommes (32mn21) , alors que chez les filles la palme d’or est revenue à Mafoumbi Koumba Chancia (46mn 34s).

Vibrant au rythme et l’ambiance de la course 10 km, labélisée IAAF Bronze, la ville économique du Gabon a vu l’Ougandais Manade Abdallah, (Ndlr : déjà vainqueur du 10km de Franceville en 2018 avec un temps de 29mn 13) et la Kenyane Sheila Chelangat qui foulait pour la première fois le sol gabonais, sont montés sur les plus hautes marches du podium chez les professionnels hommes et femmes. En amateur, Jessi Kodo Mouélé, soutenu cette année par la CNSS, a battu son record dans cette catégorie juste devant son compatriote et adversaire de toujours Marc Titus Nzoghe (32 Mn 33 s). Mafoumbi Koumba Chancia s’est imposée devant Princesca Bekale (46Mn 39 s) et Djossou Diane Prudence (47Mn 17 s) en moins de 20 ans. Dans la même catégorie en messieurs c’est Divassa Ngandy Carl Kyllian qui l’a emporté en 35 mn36 s devant Karl Ulrich Moubogha Tsinga (35Mn 43s) et Benho Mabamba Mabamba (36Mn 58).

« Je suis très content pour cette victoire. J’ai trouvé un terrain plat et une bonne température qui m’a permis d’être performant. Après hormis l’expérience, je me suis très bien entrainé avant de venir ici », a déclaré le vainqueur Mande Abdallah. Pour Sheila Chelangat le 10 km restera inoubliable d’autant plus qu’elle a battu son record personnel avec ce chrono de 30 mn55 s. « J’espérais gagner quand j’ai décidé de venir au 10 km de Port-Gentil, et je l’ai fait. Je suis très contente pour cela car cette course m’a permis de battre mon propre record », a-t-elle déclaré. Pour le Ministre des Sports, Franck Nguema, la 3e édition du 10km de Port-Gentil qui est une édition des records qui rentre parfaitement dans le cadre des missions qui lui ont été assignées par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à savoir de redorer l’image du sport et par la même occasion permettre au Gabon de jouer sa partition dans le concert des nations sportives.

« Ces records africains qui sont tombés chez les hommes comme les femmes, je les dédie au chef de l’Etat et à la première dame Sylvia Bongo Ondimba qui ne ménagent aucun effort pour organiser des compétitions des hauts niveaux », a confié le membre du Gouvernement. Sébatian Botari, initiateur de la course n’a pas caché son satisfecit face à l’engouement manifesté par les Portgentillais avec près de 9 000 participants, 65 nationalités différentes et 16 coureurs d’élites couronnés par deux records africains hommes et dames.

La Kenyane Sheila Chelangat occupe désormais le 6e rang mondial et se hisse à la première place africaine de la course du 10 km en dame au même titre que l’Ougandais Mande Abdallah. Le prochain rendez-vous a été fixé pour le 10 km de Massuku et le grand Marathon du Gabon dans quelques mois.