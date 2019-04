Athlétisme/ 10Km de Port-Gentil : Début des inscriptions

La capitale économique, Port-Gentil a abrité le week-end écoulé les activités liées au démarrage des entrainements gratuits et les inscriptions de la 3e édition de la course dénommée le 10 km de Port-Gentil qui aura lieu le 29 juin prochain. Dédiée aux compétiteurs de tous genres (Ndlr : amateurs, professionnels), la 3e édition du 10 km de Port-Gentil verra la participation de 8500 coureurs. Selon les organisateurs satisfaits de l’engouement de la première journée des inscriptions et des entrainements gratuits, le 10km de Port-Gentil, le plus rapide d’Afrique aura un plateau élite très relevé cette année.

L’organisation du 10 km de Port-Gentil est reconnue à l’échelle internationale par les hautes sphères du sport grâce à son nouveau label Bronze IAAF. La 3e édition de cette course s’est vue discerner son label officiel Road Race Bronze par la Fédération Internationale d’Athlétisme. Cette épreuve devient ainsi la 2e après le Marathon du Gabon à obtenir cette distinction internationale.

Présentation du parcours de la 3e édition du 10km de Port-Gentil

Départ donné à la tribune officielle

Remontée du Boulevard Léon Mba afin de rejoindre la route de Sobraga

Tout droit sur la route du gouverneur Chavannes (Bord de mère devant l’ancienne mairie) et à droite sur l’avenue de la mosquée

A gauche par la rue Joseph Ambourouet, en direction de la rue de Tchibanga

A droite à Salsa, vers le carrefour Sindara

Puis avenue de la Balise jusqu’au Boulevard Léon Mba (Passage devant l’école de commerce) pour le sprint final jusqu’à la tribune officielle.

Par ailleurs, les entrainements gratuits se poursuivent jusqu’au dimanche 23 juin prochain alors que les inscriptions ont lieu à la Foire municipale et au jardin du Bord de mer Emile Otando. Les frais d’inscriptions des coureurs gabonais et étrangers résident au Gabon sont à 500 franc Cfa .