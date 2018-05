Peut-on croire à un retour à l’ordre dans le monde du travail au Gabon ? La démarche du nouveau Ministre du travail semble l’indiquer.

Faisant valoir le code du travail en ses articles 261, 262 et du décret n° 0162/PR/MTE du 7 mars 2016 relatif aux modalités d’emploi des travailleurs étrangers, le Ministre du Travail, de l’emploi et de la jeunesse chargé de la formation, Arnauld Calixte Engandji a rappelé, dans un communiqué que « la recevabilité de toute demande d’autorisation d’emploi et de renouvellement d’autorisation d’emploi est assujettie à la présentation d’une attestation de carence délivrée par l’ONE ».

Un geste pour lutter contre le chômage et le travail illégal pourrait-on affirmer. La volonté du ministre d’assainir le secteur du travail et de l’emploi va plus loin lorsque le communiqué oblige les employeurs non seulement à respecter le code du travail gabonais mais à déposer dans les 15 prochains jours « les dossiers des travailleurs étrangers ayant obtenu une autorisation ou un renouvellement d’autorisation d’emploi ». Le ministre voudrait visiblement s’assurer de la conformité de l’ensemble des contrats délivrés aux étrangers.

Pour contrôler l’effectivité du respect du code du travail, le communiqué annonce la création d’une ‘’brigade de l’emploi’’ qui sillonnera l’ensemble du territoire national dès le 1er juillet 2018 prochain.

L’objectif visé par l’autorité ministérielle est bien perceptible, outre la réduction du chômage, il s’agit de la ‘’gabonisation’’ des postes par l’application stricte de la loi.