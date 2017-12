A la veille du 11ème congrès ordinaire du Parti Démocratique Gabonais( PDG), le mouvement : Actions et Perspectives pour le Président de la République, (APR), a été porté sur les fonts baptismaux. Ses membres jurent fidélité à Ali Bongo Ondimba et ambitionnent d’œuvrer à la reconstruction de sa formation politique, secouée depuis les démissions en cascade, enregistrées peu avant la dernière présidentielle. La naissance de ce énième « courant » laisse d’ores et déjà présager de chaudes empoignades avec le MOGABO (Ndlr : désormais appelé par la presse locale « Hommes du Président »).

« La vie est loin d’être un fleuve tranquille » au PDG ! Ce parti, au pouvoir au Gabon depuis cinq décennies, fait sans cesse face aux guerres intestines et autres divisions internes. Dernier exemple en date, la création de l’APR dont le chef de file est Guy-Bertrand Mapangou, Ministre de l’Enseignement Supérieur, par ailleurs proche d’Ali Bongo Ondimba. Ainsi, Guy-Bertrand Mapangou, Noël Nelson Messone, Ernest Mpouho Epigat, François Engonga Owono, pour ne citer que ceux-là, veulent changer de paradigmes.

Pour les fondateurs de L’APR, (Ndlr : dans les colonnes du quotidien l’Union du 4 décembre courant), il faut « éclairer l’opinion nationale et apporter des correctifs forts visant à renouer avec le projet visionnaire du chef de l’Etat, l’Avenir en confiance ». Leur crédo : « dire la vérité », une estocade aux sensibilités déjà bien présentes au sein du parti dont les « Hommes du Président » !

Deux courants, deux styles…

Si les têtes pensantes des « Hommes du Président » et de l’APR font partie du sérail, il n’en demeure pas moins vrai que leur mode opératoire n’est pas identique.

Les « Hommes du Président » sont présentés comme des va-t-en guerre, prompts à défendre bec et ongles et à la moindre occasion Ali Bongo Ondimba. On en veut pour preuve, les sorties tonitruantes d’Alain-Claude Bilié By Nzé, Ministre de la Communication, par ailleurs Porte-parole du Gouvernement. A cela s’ajoute la montée au créneau de ces derniers (Ndlr : Pacôme Moubelet Boubeya, Denise Mekam’ne, Mathias Otounga…), au plus fort de la crise post-électorale.

Les membres de l’APR quant à eux usent de plus de discrétion, de subtilité, voire d’un soupçon de démagogie, mais sont tout aussi déterminés que leurs « alter-ego » de l’ancien MOGABO. D’ailleurs le tableau qu’ils dressent de leur mouvement en dit long. « L’APR n’est pas un nouveau courant politique. C’est fondamentalement une sensibilité à l’intérieur du PDG qui fait écho à d’autres forces vives venant même hors du PDG, (mais) ne saurait danser avec les loups en allant soutenir les adversaires des institutions républicaines en place ».

Voilà deux camps au sein du même parti qui jurent de défendre mordicus, et ce, contre vents et marées le patron du PDG. La détermination des forces en présence étant bien connue, c’est donc un truisme d’affirmer qu’elles se donneront les moyens de parvenir à leurs fins.

Entre le marteau et l’enclume

Les guéguerres intestines sont courantes dans cette formation politique. On se souvient que l’ancien Secrétaire Général du PDG, Faustin Boukoubi a laissé des plumes dans la guerre ouverte entre « Héritage & Modernité » et « MOGABO ». Il aura fallu l’intervention personnelle d’Ali Bongo Ondimba qui avait pris fait et cause pour le MOGABO avant de prononcer la dissolution de toutes les factions internes.

Dans les faits, cette injonction est loin d’être respectée, au regard des seuls exemples de l’APR et des « Hommes du Président ». Ne s’achemine-t-on pas vers un remake du feuilleton MOGABO vs « Héritage & Modernité » ? La hiérarchie va-t-elle fermer les yeux sur cette guerre fratricide en gestation ? Un choix cornélien !