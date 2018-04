Application des mesures sociales : Ali Bongo Ondimba veille au grain !

Le week-end écoulé, dans la province du Haut Ogooué, le président de la République, Ali Bongo Ondimba a fait le tour du propriétaire pour constater la mise en musique des 9 mesures sociales décrétées le 31 décembre dernier. En atteste, le lancement officiel du Fond d’Initiative Départementale, FID, la visite de la salle d’informatique du lycée d’Excellence de Franceville et celle de la maternité du Centre Hospitalier Régional Amissa Bongo.

« (…) J’entends également faire de 2018 une année marquée du sceau de l’efficacité. Car, vous l’aurez observé, les mesures que j’ai détaillées, et qui toutes ont pour ambition d’améliorer les services à la population à travers des actions à mise en œuvre rapide et à fort impact social, n’ont pas vocation à produire leurs fruits dans cinq ans, ni même dans trois ans. Elles doivent avoir un impact immédiat, dans l’année qui vient, autrement dit en 2018. » avait annoncé Ali Bongo Ondimba, le 31 décembre 2017.

Un changement de paradigmes voulu par le chef de l’Etat. Objectif : améliorer le quotidien des Gabonais via 9 mesures prioritaires inhérentes au secteur de la santé, du social, de l’emploi des jeunes et de l’économie.

Economie ?

« (…) La création d’un Fonds d’Initiative Départementale (FID) dans chacun des départements du pays afin de financer les projets de développement à la base et offrir à chaque département plus d’autonomie », une mesure prise pour impulser le développement de l’intérieur du pays. Ce fonds, (Ndlr : 48 milliards répartis entre les 48 départements du Gabon) destiné aux projets de développement des départements, sera géré par les gouverneurs en concertation avec les préfets et autres élus locaux.

D’où le lancement officiel à la résidence du gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, le 21 avril courant. Une cérémonie à laquelle ont pris par les 9 gouverneurs et 48 préfets du pays.

Education ?

Le Président de la République et le Premier ministre au Lycée d’Excellence de Franceville

Pour familiariser les lycéens et collégiens au monde numérique, l’actuel résident du Palais du bord de mer a pris l’engagement de doter en salles d’informatique, 94 établissements du secondaire. Concernant le lycée d’Excellence de Franceville, la promesse est désormais tenue. Cet établissement fort de 1582 élèves dispose maintenant de sa salle d’informatique.

S’agissant de l’utilisation de ladite salle, Justin Etele, proviseur du lycée d’Excellence, soutient que pour l’heure, seuls les élèves de terminale et de troisième y auront accès, avant de l’étendre aux autres apprenants, l’année prochaine.

Santé ?

Réduire le taux de mortalité infantile et soulager par la même occasion les dépenses occasionnées par l’arrivée d’un nouveau membre dans une famille, tels sont les buts recherchés par la mesure relative à la gratuité des frais d’accouchement, (Ndlr : pour les filles âgées d’au moins 18 ans). A la maternité du Centre Hospitalier Régional Amissa Bongo, l’accouchement, même pour celles qui ne sont pas immatriculées à leur arrivée à la CNAMGS, ne nécessite aucun kopeck.

Ali Bongo Ondimba auprès des patientes bénéficiant de la mesure de gratuité d’accouchement

A ce propos, la maternité a déjà reçu 201 kits d’accouchements et d’autres étaient en cours de livraison. Au 21 avril dernier, les statistiques faisaient état de 120 accouchements depuis l’entrée en vigueur de la mesure indique la responsable du bloc accouchement en soulignant que la gratuité des frais d’accouchement réduit désormais le nombre d’accouchements à domicile.

Pour rappel, ces mesures s’appliquent à l’ensemble du pays. Et pour vérifier qu’elles sont bien appliquées, le premier magistrat gabonais compte faire le tour du pays, sans toutefois préciser de dates. Une annonce faite lors du lancement officiel du FID.