Antonio Guterres, nouveau Secrétaire Général de l’ONU !

Premier message et premier engagement : faire de la paix, la priorité mondiale. Les mots clés de l’allocution prononcée par le tout nouveau Secrétaire Général convergent tous vers un idéal commun de solidarité, compassion, aide, dialogue et respect des valeurs humaines. « Dans ces guerres, s’indigne-t-il, il n’y a aucun gagnant : tout le monde est perdant. Des milliers de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Des régions entières sont déstabilisées ».

Le constat du nouveau Secrétaire Général est bien juste ! La dernière décennie a été marquée dans le monde par des violences atroces et le terrorisme qui endeuille de nombreuses familles, détruit des régions et occasionne des milliers de déplacés.On en veut pour preuve, la barbarie de la secte islamiste Boko Haram en Afrique subsaharienne, les conflits armés en Syrie et Irak, la crise inter-religieuse de République Centrafricaine (RCA) et tant d’autres évènements qui attristent la planète. D’où la récurrence de la nécessité de la paix dans le premier message du nouveau patron de l’ONU.

Antonio Guterres, l’homme

A 67 ans, Antonio Guterres ne découvre pas l’ONU. Il a été Haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés durant dix ans, entre 2005 et 2015. Dans son pays natal, Guterres a occupé plusieurs fonctions au sein de l’Etat dont celle de Premier ministre durant sept ans, entre 1995 et 2002. Avec Donald Trump comme président des Etats-Unis, la tâche du nouveau Secrétaire Général risque d’être bien difficile, c’’est du moins la crainte de bon nombre d’observateurs.