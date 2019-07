Déclarant mardi dernier au cours d’une conférence de presse de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire (DU) dont il est le président, la « mort » et l’inexistence d’Ali Bongo Ondimba, Jean Remy Yama vient d’avoir le démenti via la séance de travail à la Présidence de la République, du numéro un gabonais accordée à deux membres du gouvernement.

« Ali Bongo Ondimba est mort, il n’existe plus ». Cette petite phrase de Jean Remy Yama, le Président de la plus grande centrale syndicale du Gabon, prononcée courant la semaine au cours d’une conférence de presse du syndicat dont il est l’un des responsables est depuis quelques jours la source de tensions entre ce dernier et le gouvernement. Condamnant cette déclaration qualifiée de « sans aucun foncement », le gouvernement dirigé par Julien Nkoghe Bekalé, à travers le Ministère de l’Intérieur, a annoncé des poursuites judiciaires contre le syndicaliste.

« Le gouvernement de la République condamne avec fermeté cette volonté manifeste de défier l’autorité de l’Etat », s’est indigné le Ministre de l’Intérieur et de la Justice, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou au nom du gouvernement. Suivant implicitement l’action de cette institution, soit quelques jours après les propos du Président du syndicat, en guise de réponse du berger à la bergère, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba a eu une séance de travail avec deux membres du gouvernement : Franck Nguema du Sport et de la Culture et le Professeur Lee White, chargé de la Foret, de la Mer, de l’Environnement et du Plan climat.

Une activité tout à fait ordinaire, mais coïncidant avec la sortie du syndicaliste. La suite de cette discorde entre Jean Remy Yama et le Gouvernement gabonais nous en dira peut-être plus de cette affaire !