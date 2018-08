Alimentation : Haro sur les produits impropres à la consommation

Sur les traces de l’opération « Aigles douanes » dont l’objectif second était de protéger les consommateurs contre le trafic de produits illégaux, l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor) veut emboiter le pas, via l’établissement d’une liste noire des produits agroalimentaires étrangers impropres à la consommation. Selon l’Aganor, l’objectif de cette liste consiste à « empêcher que ces produits arrivent au Gabon ». Au-delà de cette guerre, l’agence veut avant tout prévenir la santé des populations, en normalisant l’accès de certains produits et en mettant des barrières sur d’autres. En effet, comme bon nombre de marchés d’Afrique, celui du Gabon est un important foyer d’accueil de produits contrefaits voire nuisibles à la santé. Une largesse simplifiée par la corruption au niveau des frontières et par des déclarations mensongères de la part des importateurs et autres fabricants de divers produits.

La découverte en février dernier de cholestérol dans cinq marques d’huiles étrangères montre quelques limites en matière de politique de sélection et de contrôle des produits entrants. En attendant donc la publication de cette liste, des réflexions sont menées pour définir les meilleurs moyens de protection et de contrôle de sûreté des produits. La question qu’on peut se poser est celle de savoir, pourquoi avoir attendu seulement maintenant pour prendre une telle mesure, alors que le marché local est inondé de produits indésirables ?