En prélude à la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel an, le Ministre de la Communication Alain Claude Billie By Nze a donné le coup d’envoi de l’allumage des luminaires de Libreville, un dispositif d’éclairage pour embellir la ville hier mercredi au niveau de l’échangeur du lycée d’état.

Projet de l’Etat gabonais en collaboration avec la société privée Direct Prod le dispositif d’éclairage mis en place pour embellir la capitale gabonaise à l’occasion des fêtes de noël et du nouvel an a été officiellement allumé hier soir par le Ministre de la communication Alain Claude Billie By Nze.

C’est en présence de ses collègues Blaise Louembé, Ministre de l’Egalité des chances et Biendi Maganga Moussavou, Ministre des PME/PMI que le Ministre de la communication a exécuté le geste symbolique de l’allumage des illuminations de ce mois festif de décembre à l’échangeur du lycée d’état.

« Ce soir nous faisons ce geste symbolique pour marquer l’entrée dans les festivités de fin d’année, Noël c’est dans quelques jours et nous avons le grand réveillon de la Saint- Sylvestre. C’est donc une belle opération menée avec un prestataire privé. L’ Etat gabonais souhaite encore une fois encourager les initiatives privées. Je me réjouis de la présence de mon collègue des PME/PMI, vu que tout au long des manifestations nous auront à faire aux entreprises individuelles ou collectives. Je me réjouis également de la présence de mon collègue de l’égalité des chances parce que en définitive ce qui n’ont pas la possibilité d’avoir chez eux des éléments de fête, ces éléments leurs sont offert dans la ville », a déclaré Alain Claude Bilie By Nze.

« Les illuminations de Noël sont un grand moment, marquant l’envie de partager l’illumination, la joie, le bonheur d’être en fête que le gouvernement de la République exprime ici. Le Ministre d’état nous a fait l’honneur de nous convier à ce lancement, par cette occasion nous souhaitons bonne fête à tous les gabonais », a confié Biendi Maganga Moussavou.

Pour Ericson, chargé de communication de l’entreprise Direct Prod, ce projet des illuminations lancé pour la première fois en 2013 à l’occasion la célébration de la fête de l’indépendance du Gabon et les fêtes de fin d’année suscite l’admiration des populations de Libreville mais l’objectif futur est de l’étendre dans d’autres villes du pays.