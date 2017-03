Acculé par un certain nombre de questions dont celles en rapport avec un présumé détournement de plusieurs centaines de millions de francs Cfa auprès de Gabon télévision et dans l’affaire Alfred Mabika, ce dernier l’accusant d’avoir les mains trempées dans un détournement de 400 millions de francs Cfa à la Poste , le Porte-parole du gouvernement, Ministre de la Communication, Alain Claude Billie By Nze a perdu la maitrise de ses ,hier à la maison George Rawiri face aux journalistes qu’il a menacé de poursuites judiciaires s’ils mentionnaient encore son nom dans leurs papiers.

Interrogé hier dans le cadre de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte- parole du gouvernement, Ministre de la communication, Alain Claude Billie By Nze a brandi l’arme de la menace contre les journalistes qui s’aviseraient à l’avenir d’associer son nom au présumé détournement de plusieurs centaines de millions de francs Cfa auprès de Gabon télévision et de la Poste dans l’affaire Alfred Mabika.

En effet, ayant donné des noms d’anciens dirigeants du pays et cadre du pays menacés par l’opération Mamba qui consiste à appréhender les présumés détourneurs de fonds pour faire la lumière, Alain Claude Billie By Nze a mal jugé la question d’un journaliste qui s’est demandé pourquoi son nom ne figurait pas dans la liste des personnes à auditionner vu que son nom est associé à des présumés détournement de fonds à Gabon télévision et la Poste où il est clairement accusé par Alfred Mabika.

« On entend pas une personne devant la justice parce qu’on écrit des choses fallacieuses sur lui. J’ai en tant que Ministre de la Communication pris la responsabilité d’aller voir mon collègue de l’Economie pour que Gabon Télévision qui avait un budget de zéro francs Cfa puisse bénéficier du budget de l’Etat .Nous avons emprunté de l’argent auprès de BGFI, j’ai signé, le DG de Gabon Télévision a signé, le PCA de Gabon Télévision a signé, le ministre de l’Economie a signé. Cet argent a été payé sur la base des factures. Nous avons travaillé autour de cet argent, si quelqu’un d’entre vous s’amuse encore à écrire dessus de manière légère et fallacieuse, je porterai plainte contre lui. Il faut que cela soit clair, j’ai assez attendu, maintenant ça suffit », a-t-il martelé.

« Quant au dossier de la Poste, monsieur Mabika pour se défendre a malencontreusement et de manière tout à fait malhonnête indiqué le nom du premier ministre et mon nom. Je n’ai jamais géré la poste, je n’ai jamais géré des investissements à la poste. Là aussi mon avocat Maitre Gisèle Eyi est saisie du dossier, nous déposerons plainte pour diffamation contre Monsieur Mabika .Et si l’un de vous s’amuse à écrire de nouveau là dessus, nous irons au tribunal. Il faut que ça s’arrête ! Dans ce pays on considère que Ministre et criminel c’est la même chose. Le criminel est poursuivi pour ce qu’il a fait, le Ministre pour ce qu’il n’a pas fait », a-t-il conclu, très remonté.