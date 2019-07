AGR : L’UJDM et le MGM lancent leur premier Salon de l’entreprenariat

Le département de la Mvoung, dans la province de l’Ogooué-Ivindo s’offre son premier salon dédié à l’entreprenariat (SOAM). L’initiative est portée par deux associations, l’Union des jeunes pour le développement de la Mvoung (UJDM) et le Groupe Médard Gabriel Messone (MGM) qui ont à cœur, d’inciter les jeunes à se lancer dans des activités génératrices de revenus, (AGR).

La date du vendredi 19 juillet prochain sera certainement historique dans l’inconscient de nombreux ressortissants du département de la Mvoung, circonscription située dans la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, ce département va accueillir son premier Salon des opportunités pour le développement de la Mvoung (SOAM). Portée par deux associations, l’Union des jeunes pour le développement de la Mvoung (UJDM) et le Groupe Médard Gabriel Messone (MGM), l’initiative vise à promouvoir l’entreprenariat chez les jeunes.

« Nous avons pensé ce salon pour rassembler dans un premier temps les jeunes de notre département et en second lieu, pour susciter chez ces jeunes, l’esprit de compétitivité dans les affaires », a confié la Présidente de l’UJDM, Abang Eloïka Chevarole. Le Salon se matérialisera dans quelques jours, par l’octroi à trois finalistes, des prix (financiers) dans des domaines variés tels que l’informatique, la coiffure et l’élevage. C’est après une phase de présélection que les trois meilleurs projets ont été sélectionnés dans un lot global de dix projets.

Cette initiative tombe plus ou moins à pic car comme bien des circonscriptions du Gabon, le département de la Mvoung manque de projet de développement économique intégrateur et rentable. Loin d’être une panacée, ces trois projets permettent toutefois de luter contre l’oisiveté dans la localité d’Ovan. Reste donc à savoir jusqu’où aller ces deux associations dans la promotion des AGR dans leur département.