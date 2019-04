Accueilli par le président fédéral, Léopold Evah et la capitaine de l’équipe nationale Géraldine Yema Robert, Alain Claude Billie By Nze a constaté de visu les conditions de préparation des Panthères dames, en prélude aux éliminatoires du championnat d’Afrique de basketball zone 4 qui se tiendront du 3 au 9 juin à Yaoundé au Cameroun. Pour Alain Claude Billie By Nze, l’équipe nationale doit se préparer dans les conditions optimales pour espérer obtenir de meilleurs résultats à Yaoundé où les Panthères devront batailler contre leurs homologues du Tchad, de la RDC et de la Centrafrique qui les attendent de pieds fermes.

L’objectif de cette visite consiste à évaluer les moyens à dégager avant et pendant la compétition. Cependant, pour des raisons liées à des problèmes de financement, le lancement de cette compétition sous régionale a été reportée au 3 juin prochain, à la demande du Gabon.