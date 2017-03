Afro basket 2017 : La liste des Panthères présélectionnées connue

Equipe A

Meneurs :



Ndinga Gustave (AS Estuaire), Kombila Glenn (Ezanga Team), Mahoni (News Angels), Alan Ndinkouedi (Espoir BC), Ndong Ava (Ezanga Team ).

Arrières :

Boussoungou Tony (AS Estuaire), Ndinga Jerriel (70 SNI), Nzamba Brett (7.0 SNI), Okeley Yorick (Stade Mandji).

Ailiers :

Sylver Abessolo (Somo), Bezazouma Dean (Espoir BC), Dimidiamba Farel (Manga BB), Junior Mandjoudi (AS Estuaire), Axel Mouaragadja (Galaxy ).

Intérieurs :

Abessolo Gigante (Somo), Mathurin Ondo (AS Estuaire), Yovo Adama (Ezanga Team ).

Equipe B :

Meneurs :



Gildas Ekouaghe (CAS 1987), Stéphan Elan (Izobe), Junior Messi Tali, Ndong Mba Brandon (7.0 SNI), Steeve Ndong (Mangasport).

Arrières :

Kobangoye Lin (Mangasport), Daniel Minko (Tali BB), Ibrahim Saibou (Nzimba), Zeckpa Boucka (AS Estuaire).

Ailiers :

Christian Abessolo (Maroc), Marvin Mapaga (Izobe), Axel Ntoutoume (Galaxy BB), Yvan Rembangouet (Tali BB )

Intérieurs :

Riss Ikapi (Espoir), Ondo Carle (Espoir), Hervé Singantady Hervé (Fondamental BB)

Selon le staff technique en place, les entrainements ont démarré mercredi 8 mars 2017 sur le terrain de l’Université Omar Bongo (UOB) et le gymnase du lycée d’Etat avec les présélectionnés repartis en deux équipes. Par ailleurs deux matchs tests auront lieu samedi 11 et dimanche 12 mars en vue de sélectionner définitivement 16 joueurs devant poursuivre la préparation relative aux éliminatoires de l’Afrobasket 2017. Pour plusieurs spécialistes de la balle orange les noms des joueurs présélectionnés n’augurent pas des lendemains meilleurs car n’étant pas expérimentés et sans compétition dans les jambes depuis plus d’un an.