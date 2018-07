Afrimma 2018 : Shan’l dans le top 10 féminin de la sous-région

Shan’l, l’artiste produite par Direct Prod et interprète du tube à succès du moment, « Tchizambéngué » est sélectionnée dans la catégorie des dix meilleurs artistes féminins de la sous-région, une compétition organisé par Afrimma 2018. Une nomination, de facto, synonyme de challenge intercontinental. Cette dernière ne cache pas son ambition de devenir pour espérer être l’artiste de l’année dans la sous-région voire du continent.

Véritable baptême de feu pour Shan’l, l’auteur du titre « Tchizambéngué ». Sélectionnée par Afrimma dans le cadre de son challenge musical 2018 pour déterminer la chanteuse de l’année dans la sous-région, Shan’l qui évolue dans le registre de la musique urbaine va se frotter à ses sœurs de la sous-région dont les plus célèbres sont Charlotte Dipanda, Rennis et Daphné du Cameroun. Une épreuve que l’artiste à la recherche des soutiens sur sa page Facebook compte affronter, apparemment, sans sourciller.

« Bonjour les kindas, Tchiza et les Titulaires, j’ai l’honneur d’être nominée aux Afrimma 2018 dans la catégorie ‘’Meilleure Artiste Féminin d’Afrique Centrale’’ et j’ai besoin de vous », a posté la Kinda sur sa page. Si ledit challenge offre à cette dernière de nouvelles perspectives, il confère dans le même temps son talent à l’échelle internationale. Bon à savoir, L’African muzik magazine awards (Afrimma) est une cérémonie de récompense dans la diaspora, destinée à tous les genres musicaux et mettant en compétition la crème artistique du continent. Outre les nominées de la sous-région, d’autres artistes africains très connus tel que Wizkid, Tiwa Savage, Josey, Yemi Alade, Chidinna, Shatta Wale, Diamond Platinium pour ne citer que ceux-là s’affronteront dans leurs catégories respectives.