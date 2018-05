Africa N°1 : Vers un plan social ?

Après plusieurs années de tergiversations, les choses semblent se préciser dans la vie de la radio internationale installée au Gabon depuis février 1981. La partie libyenne qui détenait 52% des parts du capital de la radio Africa N°1 et qui constituait le principal obstacle quant à un plan de restructuration, aurait finalement accepté de se retirer pour laisser le total contrôle de cette radio à l’Etat gabonais qui en assure la survie depuis que la Libye est aux mains de groupuscules armés et n’a plus le moindre regard sur cette radio.