Affaire Maganga Moussavou vs Stive Makanga : L’ombre du complot !

Pierre-Claver Maganga Moussavou et toute sa compagnie, eux veulent le croire. En tout cas celui qui se fait encore appeler, Vice-président de la République est convaincu que derrière l’article du journaliste De Kongossanews, Stive Makanga qui le met directement en cause en tant que « chef de gang » dans le vol des 353 containers du bois de Kevazingo, il y a bien des mains noires agissant dans l’ombre.

Comme depuis le début, la disparition présumée ou avérée de plusieurs centaines de containers de Kevazingo au port d’Owendo, est loin de s’affranchir de soupçons de machination politique. D’ailleurs certains n’hésitent plus à penser qu’il s’agit d’un scandale monté de toutes pièces, dans le seul but de régler des comptes aux autres. Surtout que la célérité et l’euphorie suscitées par le vol ne semblent plus au goût du jour. Mais si l’agitation soulevée par une affaire mystérieuse s’est très vite émoussée, ses effluves, elles ne font que commencer, avec une dégénérescence opposant désormais, un journaliste et un homme politique.

Pas n’importe quel homme politique, celui qui se dit encore Vice-président de la République, donc un baron du Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou. En le taxant de chef de gang, le journaliste, Stive Makanga a-t-il manqué de professionnalisme, ou a-t-il simplement cédé au sensationnalisme à travers un article à la commande ? A la commande de qui ? A cette dernière question, Albertine Maganga Moussavou et l’avocat, Me Jean-Paul Moubembé n’osent pas citer nommément un responsable, même s’ils restent convaincus qu’il y a derrière le brûlot du journaliste, quelques lobbys déterminés à faire porter le chapeau du scandale du Kevazingo à Pierre-Claver Maganga Moussavou.

Lequel pourtant ne décide de rien, surtout quand on sait les pouvoirs très limités d’un Vice-président de la République au Gabon. Pire, le montant de la provision de 20. 000 000 FCFA exigé à l’ancien maire de Ndendé par le tribunal de Libreville, reste inédit dans l’histoire de la justice gabonaise. Si l’on en croit Jean-Paul Moubembé pour qui, ce montant est la preuve suffisante que le tribunal veut à tout prix dissuader son client dans sa détermination de laver son honneur sali. L’autre preuve du complot c’est aussi la précarité du journaliste qui, comme par extraordinaire, s’est payé un avocat à près de dix millions.

Cet argent, selon l’épouse de Maganga Moussavou, lui aurait été donné à la présidence dans l’objectif de tenir tête et discréditer son mari. Toute chose justifiant ainsi la détermination du président du PSD, le parti social démocrate de contraindre le journaliste de Kongossanews à donner les preuves de ses allégations, quitte à être accusé d’assassin de la liberté de la presse. Car pour le président du PSD, la liberté de la presse ne peut s’exempter de la responsabilité du journaliste qui doit au préalable recouper ses informations avant leur diffusion.

Au fond, dans la foulée du scandale du Kevazingo, l’affaire Maganga Moussavou Vs Stive Makanga s’annonce inédite, avec d’un côté, le journaliste devant sa responsabilité au nom de la liberté de la presse, et de l’autre, l’homme politique dans le souci de laver son honneur atteint. Et alors que l’un comme l’autre restent déterminés à aller jusqu’au bout, le procès est désormais attendu comme une tribune qui servira certainement à reconstituer, l’une après l’autre, les pièces d’un scandale jusqu’ici mystérieux. Affaire du Kevazingo, la vérité pourrait donc venir de la bataille entre Maganga Moussavou et Stive Makanga.