Invité de Christophe Boisbouvier sur Rfi, l’écologiste et grand observateur de la vie politique gabonaise, Marc Ona Essangui, voit en l’éviction du Vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou et du ministre d’Etat, Guy Bertrand Mapangou est « un petit…règlement des comptes politiques » qui ne dit pas son nom.

« Quand on veut prendre des mesures, il faut aller jusqu’au bout de la logique » a souligné d’entrée de jeu l’écologiste et grand observateur de la vie politique, Marc Ona Essangui à propos de l’affaire de la disparition au port d’Owendo de 353 containers remplis du bois précieux Kevazingo. Remettant en cause la décision prise par le gouvernement et la Présidence de la République de suspendre et virer plusieurs haut cadres des douanes, de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag), des eaux et forêts et de la Présidence, à l’image du vice-président de la République Pierre Claver Maganga Moussavou et du ministre d’Etat, Guy Bertrand Mapangou, le militant écologiste fait constater des carences qui tendent à remettre en cause le travail des autorités de la république dont la justice.

Selon sa « logique », de nombreux acteurs sont impliqués dans cette affaire aux multiples facettes dont, l’Oprag gestionnaire du port où les containers étaient stockés. La question qui transparait suivant sa logique est celle de savoir pourquoi certains agents de l’Etat ont été sanctionnés tandis que d’autres ont été épargnés ? Pour Marc Ona Essangui, « Si on voulait aller jusqu’au bout de la logique, on aurait limogé le ministre de l’Economie, le ministre des Transports, le directeur de l’Oprag et bien d’autres fonctionnaires. »