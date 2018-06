L’Etat gabonais et le groupe français Veolia doivent s’expliquer de nouveau lors du procès qui s’ouvre ce 20 juin 2018. La pomme de discorde étant la rupture unilatérale du contrat par l’Etat gabonais liant les deux parties. L’annonce de l’ouverture du procès a été effectuée par le ministre de l’Energie et de l’eau, Patrick Eyogo Edzang.

Après des mois de tractations, c’est finalement vers le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (Cirdi) que le conflit commercial opposant l’Etat gabonais au groupe français Veolia, (Ndlr : autrefois actionnaire majoritaire de la Société d’énergie et d’eau du Gabon, SEEG) a été déporté en mars derniers. L’initiative issue du groupe français Veolia visait à trouver un compromis autour du conflit qui l’opposait à l’Etat gabonais alors que les deux parties avaient du mal à trouver un accord raisonnable et satisfaisant.

Les deux parties se réclament mutuellement 197 milliards de francs au titre de pollution de l’environnement et 53milliards de francs CFA de participation au capital de la SEEG, unique entreprise de distribution d’eau et d’électricité dirigée durant plus de 20 ans par le groupe Veolia. C’est parce que les négociations ont tâtonné et que la partie adverse, le Gabon refusait de contenter son ancien partenaire après la rupture du contrat de concession jugée « abusive » que le groupe n’a eu d’autres choix que celui d’une médiation internationale.

L’arbitrage du Cirdi qui durera 90 jours doit en principe déboucher sur un arrangement amiable entre les deux parties. Auxquels cas, la partie plaignante c’est-à-dire le groupe français Veolia fera appel.