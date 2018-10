« Nous n’avons plus la possibilité financière pour assurer les charges de l’entreprise et des projets », avaient indiqué les dirigeants de l’entreprise Bouygues Energies et Services lors de la déclaration de la faillite de l’entreprise, l’année dernière. Dans le même temps, les responsables de l’entreprise avaient assuré de « garantir les droits des salariés », et ce, jusqu’à 18 mois, en fonction de l’ancienneté. Un an après, qu’en est-il de cette garantie ? Les employés ont-ils été indemnisés comme il se doit ?

Impossible de le savoir avec exactitude, toutefois l’initiative entreprise auprès des tribunaux français par une frange des ex-employés de l’entreprise semble indiquer que non. Visiblement lésés dans cette affaire, une centaine d’employés a décidé de s’en remettre à la justice française. En France, ils ont porté plainte à l’entreprise suite au litige qui les oppose à Bouygues Energies et Services depuis 2017 dans le cadre du paiement de leurs droits. Nous y reviendrons…