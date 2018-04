Gaboneco : Vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux à propos de votre situation professionnelle. Qu’en est-il ?



Marie-Sylvie Hervo Akendengué : Sans prétention, je tiens d’abord à dire que suis la première avoir été nommé au poste de responsable de la communication institutionnelle, à la demande de plus haute autorités. Il se trouve que depuis le 29 décembre 2017, mon bureau a été défoncé. Je voulais accéder à mon bureau, j’ai introduis la clé elle ne passait plus. J’ai constaté que la serrure a été changée. J’ai donc fait constater cet état de fait par voie d’huissier. J’ai vu à travers la vitre que mes documents étaient en désordre, un chargeur d’un téléphone était sur mon bureau et j’ai vu que mon fauteuil avait été remplacé par un autre. Après le constat, j’ai saisi l’ancien Ministre de la Justice, Me Nkea qui n’a pas voulu me recevoir.

Connaissez-vous l’auteur de cet acte ?

Oui ! Par la suite, le 5 janvier, j’ai décidé d’ouvrir mon bureau et le personnel du ministère m’apprend que c’est le Secrétaire général, Pascal Nzemba qui a fait défoncer mon bureau. Mais pendant que le chef de l’Etat a proclamé la décennie de la femme plusieurs hommes, masochistes pullulent dans les administrations et refusent de reconnaitre la compétence chez les femmes.

Qu’avez-vous constatez, une fois à l’intérieur de votre bureau ?



J’ai constaté que le tiroir était bousillé. J’avais une forte somme d’argent dedans qui bien évidemment a disparu. J’ai été traitée comme une malpropre. Mes documents ont été jetés dans un carton. Ma dignité a été bafouée, ma fonction aussi. Je vais faire savoir ici que je ne dépends pas du Secrétaire général .Est ce qu’on a le droit de défoncer le bureau d’un agent fut-il son subordonné ?

Avez-vous entrepris une médiation interne ?

J’ai écris au ministre Nkea lorsqu’il était en fonction. Le directeur de cabinet m’a demandé d’aller voir le SG qui est le patron de l’administration. Le même SG qui a défoncé mon bureau, mais je suis quand même allé et il n’a pas voulu me recevoir. J’ai saisi le syndicat des magistrats mais c’est aussi le silence total.

Avez-vous saisi le nouveau Ministre ?

J’ai saisi le nouveau ministre, Anicet Edgar Mboumbou Miyakou. Jusqu’à ce jour, c’est l’indifférence totale. J’exige que mon argent qui a été pris me soit rendu. C’est une forte somme d’argent. Même si s’était mille francs, j’exigerais qu’ils me les soient rendus. C’est un préjudice moral psychologique qui n’a pas de nom. La secrétaire particulière du Ministre me dit chaque fois qu’il n’est pas disponible. Je suis un agent, cadre du ministère, je ne suis pas une parachutée. Les promotions canapés, je ne mange pas de ce pain là. Mes compétences sont claires, j’ai commencé à travailler au Canada où j’ai effectuée mes études. Je suis politologue, consultante en relation publique. Voila qu’un haut magistrat, qui a été le premier a occupé le poste directeur de l’enrichissement illicite pense qu’il est au dessus de la loi.

Que vous voulez vous exactement ?

Vu que les ministres n’interviennent pas, je sollicite l’intervention du président de la République qui est le président du Conseil Supérieur de la magistrature. Depuis le 29 décembre, je suis dehors, je veux que mon argent me sois remboursé, que le préjudice causé soit réparé, que le Secrétaire général soit sanctionné.