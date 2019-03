Accident de circulation : Le pont Nomba, un danger permanent !

Près de six ans après le plongeon effectué par un véhicule de type Wolksvagen Touareg, le pont Nomba, dans la commune d’Owendo vient d’enregistrer un nouveau drame. Il s’agit ni plus ni moins d’un plongeon d’un véhicule de marque Kia Sportage. Survenu samedi dernier, trois personnes ont perdu la vie au cours de cet accident. Si les circonstances restent à élucider, il y a que la question de la sécurisation de ce pont apparait désormais comme une urgence qui préoccupe de plus en plus les usagers de ce tronçon. Le pont étant un danger permanent pour les automobilistes.

En état de dégradation en raison des garde-fous vétustes pour ne pas dire inexistants, des creux sur le tablier et un affaissement de certains de ses piliers, le pont reliant la commune de Libreville à celle d’Owendo alerte depuis plusieurs années sur son état mais cela ne semble pas interpeller les autorités qui demeurent passives devant l’urgence de la situation. Cet énième accident pourrait ne pas être le dernier si le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour rénover ce pont vieux de mathusalem et emprunté par des poids lourds et autres véhicules.