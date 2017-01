Accident d’Oyem : Plus de peur que de mal !

L’inauguration du stade d’Oyem qui doit accueillir les matchs de la poule C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a enregistré un événement malheureux. Un bus de marque Toyota Hiace contenant à son bord plus de 20 élèves du lycée Moïse Nkoghé a effectué six tonneaux au village Nkolabona alors qu’il se rendait au stade d’Oyem, pour l’inauguration de cette enceinte sportive. Une inauguration effectuée par Ali Bongo Ondimba en personne.

Selon des sources concordantes, 8 bus ont été affrétés pour convoyer les élèves au stade d’Oyem. Lesquelles sources soutiennent que le proviseur, Mbele Matthieu a intimé l’ordre aux élèves du second cycle d’assister à l’inauguration du stade d‘Oyem. « Le proviseur a fait le tour des classes pour nous obliger à aller au stade d’Oyem pour assister à l’inauguration du stade. Il nous a confié que l’ordre venait de la présidence de la République qui devait mettre à notre disposition des moyens de transport », a confié sous le couvert de l’anonymat un élève en classe de terminale au lycée de Mitzic avant de rajouter « Certains d’entre nous ont reçu une consigne par sms de ne pas communiquer avec qui que se soit sur l’accident qui vient d’avoir lieu ainsi que sur son bilan ».

Il est impérieux que le Procureur de la République près le Tribunal d’Oyem s’auto-saisisse pour dégager les responsabilités dans cet accident qui heureusement n’a causé aucun mort.