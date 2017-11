5MVC : Jovani Allogo vainqueur de la compétition nationale

Après une finale serrée du fait de la qualité des productions retenues, c’est finalement Jovani Allogo, pour son court-métrage de cinq minutes, baptisé « I can’t disconnect » sur l’interconnexion des vies, qui a remporté la compétition nationale « Five minutes videos chalenge (5MVC) » de la maison de téléphonie mobile Airtel. « I can’t disconnect » fait le procès de l’addiction de l’humanité au smartphone par extension, au téléphone portable dans la vie au quotidien.

Le mini documentaire soulève la question cruciale des dangers du smartphone dans la vie de l’homme et pose la perspective non dévoilée d’une solution. « Je suis un grand passionné de téléphone. Cette addiction m’a simplement poussé à écrire un beau texte dessus pour en faire un court-métrage de cinq minutes instructif », a confié le vainqueur.

Pour le jury composé de la cinéaste, Samantha Biffot et du comédien et acteur, Serge Abessolo, le choix n’a pas été facile. Les vidéos étaient d’une qualité irréprochable et cela n’a pas facilité le choix. « On a été bluffé par la qualité des productions », a lâché Samantha Biffot mentionnant qu’il y a de la relève au Gabon.

Mais si la compétition revêt jusqu’ici un caractère national, il faut cependant noter qu’il s’agit d’un projet global d’Airtel qui concerne les pays de toutes ces représentations. En effet, c’est en octobre dernier que l’événement a été lancé mais (5MVC) doit se poursuivre au niveau international avec une compétition d’envergure à Singapour à laquelle prendra part le vainqueur national. Pour Jovani Allogo, que les résultats au sortir de son voyage à Singapour soient positif ou non, pas question de s’arrêter à ce niveau. Le jeune cinéaste en herbe nourrit l’ambition d’un grand projet cinématographique après cette belle aventure.