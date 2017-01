C’est le nombre d’étudiants boursiers d’AFRAM et d’autres grandes écoles locales qui depuis le début du mois en cours sont menacés d’expulsion. Et pour cause, l’état ne s’est pas encore acquitté des frais de réinscription et certains arriérés de scolarité. Une situation préjudiciable pour plusieurs étudiants en instance de soutenance du Bachelor.